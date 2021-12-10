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"Рейтинг": за Зеленського готові проголосувати 23,5%, за "Слугу народу" - 18%

Чинний президент та його партія зберігають найвищий рейтинг в Україні.

Президент Володимир Зеленський та партія "Слуга народу" виграли б вибори, якби вони проводилися у грудні 2021 року.

Про це свідчать дані свіжого соцопитування групи "Рейтинг".

Зеленський у першому турі міг би розраховувати на підтримку 23,5% респондентів (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Його найближчими суперниками є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,4%), лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (9,9%), лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко (9,3%).

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у президентському рейтингу посідає п'яте місце поруч з лідером партії "Сила і честь" Ігорем Смешком.

Рейтинг партій очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 18,0% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,7%, "ОПЗЖ" – 11,4%, "Батьківщину" – 11,4%, умовну партію Разумкова готові підтримати 7,5% респондентів, партію "Українська  стратегія Гройсмана" – 6,2%, "Силу і честь" – 6,0%, партію Євгена Мураєва "Наші" – 5,2%.

Близько до 5%-го прохідного бар'єру знаходяться "УДАР Віталія Кличка" (4,2%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,0%), партія Шарія (3,1%) та ВО "Свобода" (3,0%). 

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, воно проводилось 6-8 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Нагадаємо, що за листопадовою оцінкою КМІС рейтинг Зеленського знаходився на рівні 25,2%, Порошенка - 17,5%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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