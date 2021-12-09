У Сенаті США не підтримують російську трактовку Мінських угод, - нардеп

"Спочатку відновлення Україною контролю за кордоном і лише потім - вибори".

У Сенаті США не підтримують російську трактовку Мінських угод.

Про це за підсумками зустрічі з представниками групи підтримки України в Сенаті США заявив депутат Веровної Ради від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"США навіть не розглядають варіант виконання Україною Мінських угод у російській трактовці. У цьому в ході зустрічі у Вашингтоні нас запевнили члени Сенату США від обох партій Джин Шахін, Роб Портман, Крім Мерфі та Дік Дурбін. Таким чином, ми можемо розраховувати на те, що наші американські союзники будуть підтримувати наші умови. Спочатку припинення вогню, відведення російських військ з Донбасу та відновлення Україною контролю за кордоном і лише потім - вибори", - написав Чернєв у фейсбуці.

За його словами, члени Сенату підтримали позицію України щодо необхідності стримування Росії та зміцнення обороноздатності України і погодилися з важливістю посилення оборонного потенціалу системами протиповітряної та протиракетної оборони, а також розвитку українського флоту.

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла про бажання змінити 9-й пункт Мінських угод, де прописано питання повернення Україні контролю над кордоном між окупованими районами Донбасу і Росією. Там сказано, що контроль над кордоном Україна почне отримувати тільки після проведення виборів.

Росія категорично відмовляється від будь-яких, навіть косметичних змін Мінських угод. Президент Росії Володимир Путін пояснював, що зміна одного пункту може потягнути за собою зміну і інших. У зв'язку з цим він виключив можливість зміни Мінських угод.