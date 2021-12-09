Готовність до компромісів Путін сприймає як слабкість - Порошенко

Міжнародним партнерам не варто вірити Володимиру Путіну, намагаючись домовитися із ним, бо він це сприйме лише як слабкість. Про це експрезидент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко сказав під час онлайн конференції Ради закордонних справ США: «Демократія або автократія: чому важлива Україна?».

«Не вірте Путіну. Не недооцінюйте Путіна. Не намагайтеся домовитися з ним, адже вашу готовність до компромісів він сприймає за слабкість і зайде настільки далеко, настільки йому це дозволять», – наголосив Петро Порошенко.

Проте він закликав і не боятися очільника Кремля.

«Єдність, солідарність та міцність можуть його зупинити, так само як ми зупинили російську агресію у 2014-2015 роках з неймовірною допомогою усього Вільного світу, створивши глобальну коаліцію на підтримку України», – додав він.

Лідер «Європейської Солідарності» підкреслив, що найбільша слабкість Путіна полягає в його мисленні через призму сфер інтересів. «Ніякої відкритості, ніякої чесної боротьби. Він хоче мати сферу своїх інтересів, це його мрія. Він не задовільниться лише Кримом або лише Донбасом, і йому потрібна навіть не лише й уся Україна», – сказав п’ятий президент України.

«Він хоче повторити «Ялту». І сферу російських інтересів у межах «Ялти». І я вважаю, що саме це і є «червоними лініями» Путіна. Путін бачить «червоні лінії» через логіку холодної війни. Ви пам’ятаєте його мрії щодо розміру територій, які входять до сфер його інтересів, які він контролює. Водночас жодних «червоних ліній» він не бачить у таких питаннях як права людини, демократія, верховенство права або добросусідство. Логіка Путіна полягає у відбиранні територій у своїх сусідів»,- підкреслив він.