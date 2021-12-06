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Безпекова зброя від міжнародних партнерів значно підвищить бойові спроможності армії, - Порошенко

Експрезидент пропонує відновити програму оборонної допомоги Україні.

Безпекова зброя від міжнародних партнерів значно підвищить бойові спроможності армії, - Порошенко

Українські Збройні Сили повинні мати найсучасніші засоби для оброни та відсічі російської армії у разі її вторгнення. Безпекова зброя від міжнародних партнерів значно підвищить бойові спроможності нашої армії. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на брифінгу.

Він наголосив, що говорив про це під час усіх міжнародних зустрічей, під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі, і під час зустрічей на Київському міжнародному форумі.

«Позиція номер один – надання Україні допомоги у вигляді постачання нам безпекової зброї, яка значно підвищить бойові спроможності українських Збройних Сил», – сказав Петро Порошенко.

«Україна не просить, щоб натівські солдати воювали за наш суверенітет. Ми маємо одні з найкращих в світі Збройних Сил, які здатні дати відсіч. Але для підвищення ефективності наших Збройних Сил і для підвищення тої ціни, яку заплатить Путін, коли це рішення може зупинити Путіна від цього жахливого рішення, ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою «ленд-ліз 2», – пояснив він.

Порошенко зауважив, що мова не йде про отримання матеріально-побутової допомоги у вигляді харчових наборів, одягу чи зимового пального.

«Ми потребуємо високоефективної найсучаснішої зброї у вигляді систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної розвідки і перешкоджання, контрбатарейних систем, ударних дронів та інших позицій, які зупинять агресора від прийняття жахливого рішення», – резюмував Петро Порошенко.

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