Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
ГоловнаПолітика

Немає кращого засобу захиститися, ніж бути готовим, - Рудик про вторгнення Росії

Якщо Україна буде готовою до ескалації, то Путін не буде ризикувати новими санкціями та ризиком отримати сильний удар у відповідь, вважає нардепка.

Немає кращого засобу захиститися, ніж бути готовим, - Рудик про вторгнення Росії
Фото: пресслужба

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що у позиції влади щодо ескалації агресії з боку Росії є кілька проблем. Про це вона написала у колонці на "Українській правді"

«Коли союзники б'ють на сполох і розглядають вірогідність вторгнення Росії на територію України як найвищу з 2014 року, влада повинна коментувати ситуацію та доповідати суспільству про те, що вона робить задля протидії агресору. Немає кращого засобу захиститися, ніж бути готовим. Всередині країни — виконувати оборонне замовлення, посилювати економіку, дбати про захисників, активно працювати з союзниками, ззовні — добиватися превентивних заходів для запобігання агресії, посилювати санкції в болючих секторах економіки Росії, забезпечити для України економічну, політичну, військову підтримку у разі продовження агресивних кроків РФ», — наголосила Кіра Рудик.

Якщо Україна буде готовою до ескалації, то Путін не буде ризикувати новими санкціями та ризиком отримати сильний удар у відповідь від українського війська, впевнена лідерка «Голосу». Головний страх Путіна — втратити владу. І війна, що складається невдало або веде до довгострокових негативних наслідків, йому навряд чи потрібна, вважає Рудик.

«Путін любить легкі перемоги, як в Криму. І тому найкраща відповідь України — готуватися до можливої агресії. Кремль діє виключно з одним інтересом — збереження власної влади у Росії і можливості заробляти на її природних ресурсах та бюджетах. Тому, чого хоче режим Путіна, відповісти дуже просто — зберегти владу та гроші.

Чому Путіну може бути вигідна додаткова ескалація зараз? Перше: слабка Україна і «маленька переможна війна» — чудова страва для внутрішнього споживання та посилення кліше «Путін — відновлювач Імперії». Друге — для забезпечення комфортного експорту сировини в Україну Путіну необхідний або кишеньковий диктатор рівня Лукашенка, або суцільне «ЛДНР». При цьому наважиться він на агресію виключно у випадку, якщо Україна буде слабкою та неготовою, а Росія буде впевнена, що реакція Заходу буде кволою», — підкреслила Кіра Рудик.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також