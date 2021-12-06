Немає кращого засобу захиститися, ніж бути готовим, - Рудик про вторгнення Росії

Якщо Україна буде готовою до ескалації, то Путін не буде ризикувати новими санкціями та ризиком отримати сильний удар у відповідь, вважає нардепка.

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що у позиції влади щодо ескалації агресії з боку Росії є кілька проблем. Про це вона написала у колонці на "Українській правді".

«Коли союзники б'ють на сполох і розглядають вірогідність вторгнення Росії на територію України як найвищу з 2014 року, влада повинна коментувати ситуацію та доповідати суспільству про те, що вона робить задля протидії агресору. Немає кращого засобу захиститися, ніж бути готовим. Всередині країни — виконувати оборонне замовлення, посилювати економіку, дбати про захисників, активно працювати з союзниками, ззовні — добиватися превентивних заходів для запобігання агресії, посилювати санкції в болючих секторах економіки Росії, забезпечити для України економічну, політичну, військову підтримку у разі продовження агресивних кроків РФ», — наголосила Кіра Рудик.

Якщо Україна буде готовою до ескалації, то Путін не буде ризикувати новими санкціями та ризиком отримати сильний удар у відповідь від українського війська, впевнена лідерка «Голосу». Головний страх Путіна — втратити владу. І війна, що складається невдало або веде до довгострокових негативних наслідків, йому навряд чи потрібна, вважає Рудик.

«Путін любить легкі перемоги, як в Криму. І тому найкраща відповідь України — готуватися до можливої агресії. Кремль діє виключно з одним інтересом — збереження власної влади у Росії і можливості заробляти на її природних ресурсах та бюджетах. Тому, чого хоче режим Путіна, відповісти дуже просто — зберегти владу та гроші.

Чому Путіну може бути вигідна додаткова ескалація зараз? Перше: слабка Україна і «маленька переможна війна» — чудова страва для внутрішнього споживання та посилення кліше «Путін — відновлювач Імперії». Друге — для забезпечення комфортного експорту сировини в Україну Путіну необхідний або кишеньковий диктатор рівня Лукашенка, або суцільне «ЛДНР». При цьому наважиться він на агресію виключно у випадку, якщо Україна буде слабкою та неготовою, а Росія буде впевнена, що реакція Заходу буде кволою», — підкреслила Кіра Рудик.