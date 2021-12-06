ДБР вирішило перевірити "Суспільне" в рамках кримінального провадження

Слідчі отримали судову ухвалу на доступ до інформації про тендери мовника.

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 3 грудня, направило Національній суспільній телерадіокомпанії України ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

На сайті "Суспільного" повідомляється, що слідчий попросив надати доступ у максимально стислі строки.

"Компанії нічого приховувати. Вся діяльність мовника відбувається згідно із законодавством, АТ «НСТУ» систематично відкрито звітує про свою діяльність, щороку проводить зовнішній аудит, постійні внутрішні перевірки. Суспільний мовник готовий сприяти слідству та очікує на об’єктивне, всебічне й законне розслідування з боку правоохоронних органів. Разом з тим важливо, щоб розслідування відбувалось прозоро та не мало ознак будь-якого тиску на компанію", - йдеться в заяві мовника.

Компанія сподівається, що надання "надвеликого обсягу речей і документів" не паралізує роботу телерадіокомпанії.

Літом 2021 року голова правління НСТУ Микола Чорнотицький повідомляв у фейсбуці, що з ДБР прийшов запит про надання копій угод про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з 2017 по 2019 роки включно.

В запиті не було вказано, яке відношення до кримінального провадження має НСТУ, і яке значення для справи має затребувана слідчим інформація. Тому, заявив Чорнотицький, НСТУ фізично не може задовольнити запит без ухвали суду.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року ведучі токшоу "Зворотний відлік", яке виходить на суспільному телеканалі "UA:Перший", звинуватили Офіс президента в тиску.