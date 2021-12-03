Законопроєкт 5600 лишається заблокованим до підписання, розгляд постанов продовжать у вівторок

Верховна Рада на засіданні 3 грудня не змогла розблокувати підписання "ресурсного" законопроєкту 5600, ухваленого 30 листопада. Депутати встигли заслухати не всі постанови.

Заслухані постанови про скасування результатів голосування за цей документ не набрали достатньо голосів – від 80 до 86, але аналогічних документів зилишилося ще кілька.

Перший заступник голови фінансового комітету, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі LB.ua повідомив, що підписання 5600 заблоковано принаймні до вівторка.

"У вівторок парламент продовжить розгляд постанов про скасування результатів голосування", – зазначив він.

Перед голосуванням автори постанов висловлювали своє обґрунтування.

Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") заявив, що через законопроєкт 5600 "вперше зі сталінських часів оподатковують селянина-одноосібника, який буде платити з гектара 1500 гривень податку".

Він також зазначив, що після набуття чинності законопроєкту зростуть ціни на сільськогосподарську продукцію, що позначиться на всіх.

Ірина Геращенко від "Євросолідарності" заявила, що документ не має нічого спільного із боротьбою з олігархами.

"Рента на руду залишається в Україні найнижчою в світі. Тобто олігархи не просто не постраждали, вони виграли. Так само і екоподаток", – висловилася вона.

Володимир Арʼєв ("Євросолідарність") під час виступу сказав, що законопроєкт 5600 був ухвалений із процесуальними порушеннями.

"Малий і середній бізнес заплатить 20 млрд, за рахунок того, що оподатковують не прибутки, а збитки. ФОПи, малий бізнес, має сьогодні платити ще й податок на збитки, а фіскальним органам надаються драконівські повноваження", – заявив він.

Нагадаємо, розгляд законопроєкту 5600 переносили тричі. До цього він стояв у порядку денному на 18 листопада, але був знятий із розгляду. Як відомо, у бюджет-2022 заклали гроші, надходження яких очікується від цього законопроєкту.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. 17 листопада голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухали за спецпроцедурою, тобто голосували тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.

30 листопада його проголосували в цілому. Деталі про зміни в податковій системі після цього закону читайте в матеріалі LB.ua "5600: хто заплатить замість олігархів".