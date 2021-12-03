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У "Слузі народу" очікують на нові розслідування щодо переговорів Ахметова з політиками

"Думаю, буде багато цікавих новин".

У "Слузі народу" очікують на нові розслідування щодо переговорів Ахметова з політиками
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про переговори бізнесмена Ріната Ахметова з політиками.

У "Слузі народу" очікують на нові розслідування щодо цього, сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Ради.

"Тема відомої фотографії з мечами цього нашого "союзу меченосців" зачепила журналістів, було дійсно дуже якісне розслідування проведено. З нього ми дізналися, що є зустрічі, в яких беруть участь "фронтмени", які фотографуються. А десь хтось прилітає ще таємничий, але є підозри, що це представники великого українського бізнесу, які з травня місяця можуть потрапити під визначення олігархів", – прокоментував політик розслідування "УП" щодо ймовірних зустрічей Ахметова з українськими політиками у Вільнюсі.

Віцеспікер парламенту додав, що чекає на наступні серії цього дослідження: які плани були, чи дійсно це зустріч за масштабом така ж, як "зустріч у Відні славнозвісна, бо ті самі прізвища звучать, хоч імені інші" (йдеться про конфіденційну зустріч тодішнього президента Петра Порошенка з лідером партії "УДАР" Віталієм Кличком щодо підтримки кандидатури тодішнього депутата Петра Порошенка на виборах президента і висення лідера партії Віталія Кличка в мери Києва, – ред.).

"Будемо чекати, як це буде розвиватися. Ці теми варто обговорювати. Це почало вже в медіапросторі звучати. Думаю, буде багато цікавих новин", - резюмував Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, на пресмарафоні 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його у державний переворот. Від президента також дісталося Гордону та Шустеру. Останнього Зеленський назвав одним із дестабілізаторів у країні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для дестабілізації ситуації в Україні будуть використані люди, яким не подобається закон про олігархів". А діяльність олігархів у країні становить загрозу самому існуванню держави.

Увечері 1 грудня в центрі Києва відбулася протестна акція "Захисти Україну - зупини переворот". Її організаторами виступив "Рух опору капітуляції" та політичні партії "Демократична сокира" і "Національний корпус". Люди зібрались біля стели Незалежності, де встановили сцену, а потім провели ходу.

У зв'язку з акцією в центрі міста перекрили рух на багатьох вулицях. Майдан та Хрещатик також перекрили, а підступи до Офісу президента – заблокували.

Протестна акція пройшла без порушень правопорядку.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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