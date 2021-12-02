Президент повинен ветувати закон 5600, - "Удар"

В законі залишаються положення, які посилюють тиск на бізнес та всіх українців, відзначили в партії Кличка.

В законопроєкті №5600 залишилось багато норм, які значно ускладнять життя підприємців та всіх українців, тому він має бути ветований президентом. Про це заявив керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«УДАР Віталія Кличка» наполягає: цей закон має бути ветований президентом. А влада має розпочати широкий суспільний діалог з представниками малого та середнього підприємництва. Пріоритетом для влади має стати створення додаткових стимулів розвитку, а не посилення податкового тиску на підприємців», - заявив Палатний.

Він зауважив: попри те, що низка скандальних норм були виключені із проєкту до другого читання. Проте в ньому досі залишаються положення, які посилюють тиск на бізнес та всіх українців. Зокрема, фермер чи власник ділянки мають платити державі мінімум 5% від вартості землі, незалежно від того, чи отримав прибуток. Селяни змушені будуть платити 18% податку на доходи за продаж продуктів, вирощених на своєму городі біля будинку, якщо отримають з цього більше 78 тис. грн. Кожен має платити 18% ПДФО з продажу другої та третьої квартири за рік тощо.

«Влада забуває, що внесок малого і середнього бізнесу у ВВП країни складає, за різними оцінками, від 49 до 55%, а з урахуванням працівників – понад 60%. Посилення фіскального тиску у жодному разі не призведе до збільшення ВВП та розвитку економіки», - підкреслив Палатний.

«УДАР Віталія Кличка» в економічній програмі партії сформулював пропозиції, як підтримати бізнес та оживити економіку, зазначив Палатний. Зокрема, «УДАР» пропонує встановити рівні податкові правила для всіх, без пільг для великого бізнесу. Вдосконалити антимонопольне законодавство і налагодити ефективну роботу АМКУ, без врахування «особливих інтересів великого бізнесу». Завершити судову реформу і чітко дотримуватись зобов’язань перед іноземними інвесторами.