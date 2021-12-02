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"30 днів вдячності": Генштаб, Міноборони та "Повернись живим" запустили челендж до 30-річчя ЗСУ

День Збройних Сил України відзначають 6 грудня.

"30 днів вдячності": Генштаб, Міноборони та "Повернись живим" запустили челендж до 30-річчя ЗСУ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

До 30-ї річниці створення Збройних Сил України Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом "Повернись живим" запускають челендж "30 днів вдячності".

У межах кампанії військові та цивільні запишуть короткі відео, в яких покажуть, що або кого саме захищають наші армійці.

Розпочав челендж Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний. У дописі він зауважив, що передусім захищає українське майбутнє – дітей та європейський вибір України.

Також до челенджу долучився директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він наголосив, що мирне та безтурботне життя в українських містах і селах можливе лише під синьо-жовтим прапором та з сильною армією, яка його захищає.

Щоб долучитися до челенджу, потрібно зняти коротке відео (5-10 секунд).

У кадрі має бути військовий у повний зріст, який дивиться просто в камеру. Через кілька секунд після початку запису камера оминає військового, і глядач бачить за ним те, що він захищає (діти, прапор України, мирне місто тощо).

Знімати та публікувати відео пропонується з 1 до 30 грудня, щоб символічно подякувати ЗСУ за захист країни та всіх нас.

Нагадаємо, 6 грудня в нашій державі відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон України "Про Збройні Сили України", яким встановлювалося це свято.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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