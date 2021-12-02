Бюджет-2022 не передбачає грошей на масштабні обіцянки, - Порошенко

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на наступний рік. Він зауважив, що у документі «слуги» не передбачили грошей для тих масштабних обіцянок, які звучали у посланні до Верховної Ради.

«Таке враження, що ми живемо в різних країнах. Народ живе в умовах низької вакцинації, рекордної смертності, в умовах недофінансування Державного оборонного замовлення, неіндексації пенсій, неіндексації зарплат. А влада живе в примарному мареві ілюзій», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження.

«На екваторі ніхто не сподівається на диво. Але ставимо лише найголовніші вимоги, щоб захистити людей. Перше – субсидії. Нам треба захистити місцеві громади, компенсувати і врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою», – говорить Порошенко.

«Треба хоча б виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів. Хоча б компенсувати індексацію», – говорить Порошенко.

«Перелопатьте проєкт, але при свічках не знайдете, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими. І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського – треба додати ще 50 мільярдів», – зауважив Петро Порошенко.

Також він вважає необхідним виділити 23 мільярди на індексацію пенсій.