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Київрада звернеться до ВР щодо ухвалення нового закону про діяльність органів самоорганізації населення, - Кличко

Мер Києва відзначив, що нинішнє законодавство стосовно ОСН застаріле і має бути оновлене.

Київрада звернеться до ВР щодо ухвалення нового закону про діяльність органів самоорганізації населення, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював звернення Київради до Верховної Ради з проханням підтримати законопроєкт про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН). ОСН – дуже важливий інструмент місцевої демократії, зазначив він під час сесії Київради.

«Сьогодні я реєструю проєкт рішення Київради до депутатів парламенту підтримати запропонований представниками громади законопроєкт про діяльність ОСН. Сьогодні, в умовах тиску на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення вкрай важливі. Бо це інструмент місцевої демократії», - заявив Кличко, лідер "УДАРу".

Він відзначив, що нинішнє законодавство стосовно ОСН застаріле і має бути оновлене. Кличко також подякував громадській організації «Офіс розвитку міста», яка розробила, за його словами, прогресивний законопроєкт щодо діяльності ОСН.

Проголосувати звернення до Верховної Ради щодо законопроєкту про ОСН планується на наступному засіданні Київради.

Органи самоорганізації населення (ОСН) – це представницькі органи, які створюють мешканці міста для вирішення питань місцевого значення. Можуть створюватись будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. Брати участь в ОСН мають право всі мешканці громади, яку вони представлять.

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