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Переговори з Путіним - це і є зрада, - Турчинов

Керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності»вважає, що парламент потрібно переобрати.

Переговори з Путіним - це і є зрада, - Турчинов
Фото: eurosolidarity.org

Олександр Турчинов закликав демократичні опозиційні сили об’єднатись і утворити спільний штаб для легітимної зміни влади 

За три роки Володимир Зеленський так і не зрозумів, що у Кремлі розуміють тільки позицію сили - про це на Майдані під час виступу на мітингу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов. Він також зазначив, що «договорняк» з Путіним не пройде, тому що українці цього не дозволять, це і є зрадою та державним переворотом.

«Українці на передовій сьогодні тримають безпеку держави. Справжні патріоти сьогодні є тим щитом, через який не переступить Путін. Це ніяк не може зрозуміти Зеленський», - зазначив Турчинов. 

«Українці не голосували за тотальну корупцію, за авторитаризм, не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку Зеленський хоче просунути через переговори з Путіним. Саме це є зрада, це є приниження», – сказав Турчинов. 

«Саме тому, – на його думку, – треба визначитись, що робити з цією владою. Необхідне повне її перезавантаження і почати треба з дострокового припинення повноважень парламенту та обрання нової Верховної Ради. Ми це будемо робити відповідно до Конституції, українських законів і права». 

За словами керівника Центрального штабу «Європейської Солідарності», для того, щоб навести лад у рідній країні і захистити її, необхідно головне - єднання нації. «Почати шлях до цього єднання ми повинні, продемонструвавши єдність опозиційних демократичних, патріотичних сил. Прийшов час створення координаційної ради об’єднаної опозиції», - наголосив Олександр Турчинов.

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