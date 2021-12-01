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Адвокатська дорадча група оприлюднила фільм із повною реконструкцією розгону Майдану 30 листопада 2013

Стрічка зібрана з 4000 файлів – фото та відео очевидців. 

Адвокатська дорадча група оприлюднила фільм із повною реконструкцією розгону Майдану 30 листопада 2013
Фото: Facebook Адвокатська дорадча група

Адвокатська дорадча група оприлюднила документальний фільм "Розгін Майдану". 

На сторінці групи в Facebook зазначається, що це – посекундна реконструкція подій розгону протестувальників, що відбувся 30 листопада 2013.

"Вона зібрана з 4000 файлів — це майже 100 гігабайт фото та відео очевидців. Події ночі, після якої Євромайдан перетворився на Революцію Гідності", – йдеться у повідомленні.

Автором стрічки став Юрій Гончарук. 

Нагадаємо, 30 листопада 2013 року силовики вперше масовано застосували силу до учасників Євромайдану. Судові процеси щодо цих подій розглядалися за кількома епізодами, зокрема щодо ексглави Київської держадміністрації Олександра Попова, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві Олега Мариненка, п’яти працівників "Беркуту". 

Тієї ночі "беркутівці" оточили стелу на Майдані Незалежності, під якою стояли мітингарі, і почали бити людей. Деяких із постраждалих затримували. Офіційною причиною тодішня влада назвала необхідність встановити на Майдані новорічну ялинку. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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