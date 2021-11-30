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Нові катери Island українських ВМС вперше вийшли у Чорне море

"Айленди" розігнали до 30 вузлів.

Фото: Думская

Два катери типу Island, які 23 листопада прибули до України з американського міста Балтімор, вийшли з гавані Одеси у Чорне море.

Як повідомляє одеський портал "Думская", першим о 8:10 з Практичної гавані порту вийшов катер "Суми" Р192, кількома хвилинами пізніше вийшов "Фастів" Р193.

"У районі мису Великий Фонтан обидві нові одиниці нашого флоту провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання. Судячи з даних АІС, "Суми" деякий час йшов на швидкості 26 вузлів, але, за даними "Думської", "Айленди" розігнали до 30 вузлів", - повідомляє видання. 

Зазначається,що випробування завершилися за три години після виходу — об 11:10 обидва катери зайшли до бази "Південь".

Фото: Думская

Нагадаємо, перші два катери типу Island – P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" – увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

Минулого тижня ще два катери типу Island прибули з американського міста Балтімор до України. Їх доставили на борту судна Ocean Grand.

П'ятий катер — Р194 "В'ячеслав Кубрак" має прибути до Одеси до кінця цього року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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