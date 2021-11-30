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Окупанти відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, - штаб ООС

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, - штаб ООС
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мирні домовленості. У вівторок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації на Донбасі знову порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, у напрямку селища Нью-Йорк на Донеччині ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - сказано у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, 29 листопада двоє військових і цивільний отримали поранення на Донбасі. У понеділок противник вісім разів відкривав вогонь, в тому числі використовуючи артилерійське озброєння.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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