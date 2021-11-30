20-річна дівчина, яка у 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла в СІЗО

20-річна Вероніка Моторіна, яка у 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла 29 листопада в СІЗО.

Про це повідомило місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на медиків, які приїжджали на виклик в Полтавську установу виконання покарань.

В місцевому телеграм-каналі "Труха Полтава" стверджується, що в день смерті дівчина цілий день нічого не їла, тільки курила та пила каву. Після цього у неї стався епілептичний напад. Працівники СІЗО та лікарі не змогли врятувати її життя.

У кінці вересня Октябрський райсуд Полтави визнав Моторіну винною у вбивстві та призначив їй 15 років позбавлення волі. Після вироку дівчина вчинила спробу самогубства - дістала лезо від бритви й порізала руки. Тоді її вчасно доставили в лікарню.

Увесь цей час вона перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

Нагадаємо, що загибла була родом з Дніпра. У 2019 році вона переїхала до хлопця в Полтаву. Спільне життя у них не склалося, і на початку лютого 2020 року хлопець вирішив її кинути. Після розставання вона пішла у тир, де, за її словами, збиралась покінчити життя самогубство, але замість цього застрелила 64-річного інструктора, який намагався її зупинити.