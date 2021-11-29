Літак у кольорах "Шахтаря" отримав пошкодження в аеропорту "Бориспіль"

Стрічковий навантажувач невдало під'їхав до літака і пошкодив повітрозабірник.

У аеропорту "Бориспіль" в неділю, 28 листопада, сталась надзвичайна подія, яка призвела до пошкодження одного з літаків авіакомпанії Sky Up.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під час наземного обслуговування рейсу до Єревана стрічковий навантажувач компанії "Скайлайн-Хендлінг" невдало під'їхав до переднього багажного відсіку літака 737-70 і пошкодив повітрозабірник правого двигуна.

Це призвело до затримки рейсу на 1 годину 11 хвилин, авіакомпанія була змушена замінити літак.

Пошкодження літака Sky Up виявилось незначним, і "літак з реєстраційним номером URSQE того ж дня став на крило і здійснює рейси". Цей борт примітний тим, що його розмалювали в кольори ФК "Шахтар".

Пресслужба поліції Київської області повідомила, що служба контролю безпеки польотів ДП МА "Бориспіль" повідомило про подію в Державну авіаційну службу України.