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Літак із головою МЗС Швейцарії, який прямував у Китай, незаплановано сів у Росії

Через технічні неполадки борт приземлився у Новосибірську, а потім полетів до Москви.

Літак із головою МЗС Швейцарії, який прямував у Китай, незаплановано сів у Росії
Ігнаціо Кассіс
Фото: Вікіпедія

Літак на борту якого перебував голова Міністерства закордонних прав Швейцарії Ігнаціо Кассіс незаплановано приземлився у російському Новосибірську.

Як повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства Швейцарії, літак, який прямував до Китаю, через технічні неполадки було перенаправлено до Москви.

У столиці РФ повинні провести експертизу, яка покаже, чи зможе літак летіти до Китаю.

Російське інформагентство "Интерфакс" з посиланням на джерело повідомляє, що літак Falcon 900EX уже сів у "Домодєдово". За словами співрозмовника агентства, виліт літака заплановано на суботу.

Раніше повідомляли, що борт ВПС Швейцарії вилітав з Новосибірська і повернувся туди з технічної причини, після чого командир вирішив слідувати до Москви для повного усунення несправностей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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