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США хочуть відмовити Путіна від нападу шляхом дипломатії, але розглядають жорсткі санкції, – NYT

Зокрема думають над забороною використання платіжних карток російськими олігархами. 

США хочуть відмовити Путіна від нападу шляхом дипломатії, але розглядають жорсткі санкції, – NYT
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена нині фокусується на дипломатичних каналах для стримування та відмовляння російського президента і його оточення від нового вторгнення в Україну.

Дипломатичний шлях може включити і персональну зустріч Байдена і Путіна, пише New York Times

Одночасно із цим США разом із країнами-партнерами розробляють заходи притягнення до відповідальності за російські провокації, включно з новими економічними санкціями. 

"У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи", – зазначила Андреа Кендалл-Тейлор – експерт по Росії Центру нової американської безпеки, яка консультувала команду Байдена щодо перехідного процесу. 

За її словами, такі дії можуть включати санкції відносно російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни. 

Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері. 

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці. 

Український чиновник повідомив NYT, що США розглядають можливість збільшення військової допомоги Україні, однак у Штатах це відмовляються обговорювати через побоювання подальшого загострення ситуації.

Однак навіть за найгіршого сценарію більшість аналітиків вважає, що Україні не варто очікувати на допомогу безпосередньо американських військових. 

Офіційні особи в США заявили, що не вірять, що Путін уже має рішення, чи нападати на Україну. За словами чиновників, хоча до загрози ставляться серйозно, у США та союзників є час, щоб спробувати підготувати Київ та переконати Москву, що такий крок буде жахливою помилкою. 

Нагадаємо, 23 листопада CNN повідомило, що США ведуть перемовини з європейськими партнерами щодо розробки нового пакету санкцій проти Росії на випадок нового вторгнення в Україну. Про це свідчать запропоновані поправки до оборонного бюджету на 2022 рік.

У них йдеться про санкції проти посадовців Кремля включно з Володимиром Путіним у випадку ескалації війни з боку Росії. Також поправка голови Сенату з питань міжнародних відносин Боба Мендеса закликає до додаткових санкцій проти газогону "Північний потік-2". 

25 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що низка країн працює над посиленням санкцій проти Росії на тлі нарощування з її боку військових сил на кордонах України. За його словами, ці санкції "здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв". 

Поки українська і іноземна розвідки говорять про стягування Росією військ до кордонів, у Кремлі традиційно звинувачують в загостренні ситуації США та Україну. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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