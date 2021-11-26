В Білорусі затримали фрилансера "Радіо Свобода"

У столиці Білорусі Мінську в четвер, 25 листопада, було затримано фрилансера білоруської служби "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика.

Його дружина Олеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Незабаром повернувся із чотирма чоловіками у цивільному, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

"Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Обшук був досить "інтелігентний" – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку та телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися та йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів", – розказала дружина журналіста.

На якій підставі її затримали чоловіка, вона не знає.

Нагадаємо, що у червні 2020 року в Мінську було затримано Ігоря Лосика, відомого блогера і позаштатного консультанта "Радіо Свобода" з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Лосик – обвинувачений у одній справі разом із блогером та претендентом у кандидати на посаду президента Білорусі Сергієм Тихановським, політиком Миколою Статкевичем, блогером Володимиром Цигановичем (MozgON), а також членами команди ютуб-каналу Тихановського "Країна для життя".