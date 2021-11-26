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Від вибуху в російській шахті загинули 52 людини

Зокрема, задихнулися шестеро рятувальників, які відправилися на допомогу гірникам. 

Від вибуху в російській шахті загинули 52 людини
Фото: EPA/UPG

У Росії через учорашню аварію на шахті "Листвяжна" загинули 52 людини, зокрема – шестеро рятівників. Про це пише російське бюро BBC.

Заступник генерального прокурора РФ Дмитро Демешин заявив, що попередньою причиною вважається вибух метану.

"Швидше за все, це був метановий вибух, обумовлений тим, що була якась іскра, яка призвела до вибуху та динамічного удару. Він травмував людей, які не змогли вибратися", – повідомив він.

На момент аварії в шахті перебували 285 робітників. 239 із них вдалося підняти на поверхню. 

Після вибуху на допомогу гірникам відправили рятувальників. Одна група з шести людей перестала виходити на звʼяхок, а згодом були знайдені їхні тіла. Їм не вистачило кисню в балонах. 

Слідком затримав директора шахти, його першого заступника і начальника ділянки. Відкрито провадження за порушення вимог промислової безпеки, яке призвело до загибелі людей. 

Причину смерті людей у повідомленні Слідкома описуєть так: "Почалось задимлення вентиляційного штреку, в результаті чого робітники, які перебували у виробітці, задихнулися". 

Нагадаємо, аварія на шахті трапилася вчора вдень. Тоді повідомлялося, що на глибині 250 метрів пролунав вибух, потім почалася пожежа, гірники не могли самостійно вибратися. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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