Фото: EPA/UPG Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що Росія погодиться на діалог з НАТО щодо подій, пов'язаних з Україною.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО - Росія і обговорити складні питання, пов'язані з ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Нам шкода, що Росія досі не дала позитивної відповіді", - заявив Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Раду НАТО – Росія (РНР) було створено в 2002 році як механізм консультацій, досягнення консенсусу, співпраці, ухвалення спільних рішень і запровадження спільних дій. Засідань Ради НАТО - Росія не відбувалось з 2019 році, тому що, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, НАТО на них "тільки вчила жити".

Анджей Дуда у свою чергу запропонував НАТО підвищити боєздатність своїх сил у Східній Європі. Він пояснив, що вважає за потрібне вжити таких заходів, оскільки бачить посилення російських сил поблизу західних кордонів РФ, зокрема поблизу України. "Це посилення триває. Тут не може бути жодних сумнівів", - заявив Дуда.

Фото: EPA/UPG Анджей Дуда

Він розказав, що Велика Британія пропонувала перекинути додаткові сили до Польщі. Крім того, за його словами, такі самі заходи розглядають Чехія та Словаччина.

Нагадаємо, 21 листопада начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 тисяч солдатів біля кордонів України і готує новий наступ у січні-лютому. За даними розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.

Пов'язаний із Кремлем аналітик Федір Лук'янов 24 листопада заявив, що своїми діями Росія хоче добитися твердих гарантій того, що Україну не візьмуть в НАТО.