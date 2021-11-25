Світові столиці розглядають санкції, здатні зробити боляче російській економіці, – Кулеба

Низка країн працює над посиленням санкцій проти Росії на тлі нарощування з її боку військових сил на кордонах України.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що головною метою України є стримування Росії від подальших агресивних дій. Москва має розуміти, які політичні, економічні та людські втрати нестиме в разі нового етапу агресії.

"Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому краще цього не робити", – зазначив Кулеба про головну думку, яку повинен усвідомити президент РФ Володимир Путін.

Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що тональнісь сигналів міжнародної спільноти в бік Кремля стала жорсткішою.

"У низці світових столиць розглядаються конкретні економічні санкції, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманацям російських багатіїв. Україна паралельно отримує нове озброєння армії", – повідомив він.

Кулеба додав, що Кремль прагне підірвати безпекову архітектуру після завершення Холодної війни.

"Україна разом з партнерами в разі ескалації російської агресії готується виступити єдиним фронтом", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, 23 листопада CNN повідомило, що США ведуть перемовини з європейськими партнерами щодо розробки нового пакету санкцій проти Росії на випадок нового вторгнення в Україну. Про це свідчать запропоновані поправки до оборонного бюджету на 2022 рік.

У них йдеться про санкції проти посадовців Кремля включно з Володимиром Путіним у випадку ескалації війни з боку Росії. Також поправка голови Сенату з питань міжнародних відносин Боба Мендеса закликає до додаткових санкцій проти газогону "Північний потік-2".