У ЄС стверджують, що "практично зупинили" потік мігрантів до Білорусі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі.

Про це чільний представник Європейського Союзу заявив перед депутатами Європейського парламенту у Страсбурзі, передає Голос Америки.

"Наша єдність і спільні дії принесли результат. Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені. Цей напад не вивів нас з рівноваги, і ми зберігаємо пильність і дієвість", - сказав президент Євроради.

Заява Шарля Мішеля пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі. Наразі документ не оприлюднено.

У межах цих кроків Європейська комісія оприлюднила законопроєкт, який у разі схвалення дасть європейським органам змогу карати транспортні компанії, які підозрюють у сприянні нелегальній міграції.

Водночас Шарль Мішель визнав, що гуманітарна проблема з мігрантами в Білорусі залишається невирішеною, хоча тамтешня влада в умовах зими надала тимчасовий прихисток значній кількості мігрантів.

"Ми повинні домогтися, щоб тим, хто там потерпає, була надана допомога", - сказав посадовець, повідомивши, що "Білорусь співпрацювала з Іраком в організації рейсів для повернення додому кількох сотень іракців".

За словами Шарля Мішеля зараз "ще надто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції (білоруської влади)", тож Євросоюз зберігає обережність.

10 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз та США розглядають можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які привозять мігрантів до Білорусі. Після цього Turkish Airlines припинила пускати на свої рейси громадян Іраку, Ємену та Сирії. Сирійська авіакомпанія Cham Wings також оголосила, що зупиняє польоти до столиці Білорусі.

24 листопада правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь "Здохни тут або вали до Польщі". Правозахисники звинуватили Білорусь і Польщу у взаємному порушенні прав мігрантів.

Раніше в листопаді Європейський Союз виділив 700 тисяч євро на екстрену гуманітарну допомогу мігрантам на кордоні Польщі з Білоруссю. Допомогу надаватимуть через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

200 тис. євро направлять білоруському Червоному Хресту. На виділені кошти планують закупити продукти харчування, ковдри, ліки та гігієнічні засоби.