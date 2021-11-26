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Євросоюз слідом за Британією заборонить авірейси з південної Африки

Новий штам коронавірусу B.1.1.529 викликає все більше занепокоєння.

Євросоюз слідом за Британією заборонить авірейси з південної Африки
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз слідом за Великобританією збирається заборонити авіарейси з південноафриканських країн у зв'язку із поширенням нового, ймовірно, більш заразного варіанту коронавірусу B.1.1529.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європейська комісія пропонуватиме у тісній координації з державами-членами активувати негайну заборону на авіаперевезення з південноафриканського регіону у зв'язку із варіантом B.1.1.529", - йдеться у твіттері фон дер Ляєн.

Новий варіант коронавірусу, який виявили на півдні Африки, викликає значну занепокоєність у вчених, оскільки має незвично велику кількість мутацій та швидко поширюється в ПАР, Ботсвані, а можливо, й інших країнах регіону.

Великобританія заборонила рейси не тільки з ПАР і Ботсвани, але й сусідніх Лесото, Есватіні (колишній Свазіленд), Зімбабве і Намібія.

У Ізраїлі до цих країн додали ще й Мозамбік, але в країні уже зареєстрували перший випадок B.1.1.529. Цей штам виявили у людини, яка недавно приїхала з Малаві, що межує з Мозамбіком.

У нового варіанту, який ще не отримав грецької назви, виявили 32 мутації, що дозволяють йому швидко поширюватися. Чи здатен він обходити антитіла, які утворюються в організмі після вакцинації чи зараження іншими штамами, поки що невідомо. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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