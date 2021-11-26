Євросоюз слідом за Британією заборонить авірейси з південної Африки

Європейський Союз слідом за Великобританією збирається заборонити авіарейси з південноафриканських країн у зв'язку із поширенням нового, ймовірно, більш заразного варіанту коронавірусу B.1.1529.
Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Європейська комісія пропонуватиме у тісній координації з державами-членами активувати негайну заборону на авіаперевезення з південноафриканського регіону у зв'язку із варіантом B.1.1.529", - йдеться у твіттері фон дер Ляєн.
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021
Новий варіант коронавірусу, який виявили на півдні Африки, викликає значну занепокоєність у вчених, оскільки має незвично велику кількість мутацій та швидко поширюється в ПАР, Ботсвані, а можливо, й інших країнах регіону.
Великобританія заборонила рейси не тільки з ПАР і Ботсвани, але й сусідніх Лесото, Есватіні (колишній Свазіленд), Зімбабве і Намібія.
У Ізраїлі до цих країн додали ще й Мозамбік, але в країні уже зареєстрували перший випадок B.1.1.529. Цей штам виявили у людини, яка недавно приїхала з Малаві, що межує з Мозамбіком.
У нового варіанту, який ще не отримав грецької назви, виявили 32 мутації, що дозволяють йому швидко поширюватися. Чи здатен він обходити антитіла, які утворюються в організмі після вакцинації чи зараження іншими штамами, поки що невідомо.