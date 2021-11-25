На півдні Африки виявили новий сильно мутований варіант коронавірусу

У Ботсвані та ПАР виявили новий сильно мутований варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант B.1.1529 поки що не має грецької назви, але наступна за чергою - літера ню.

Як повідомляє Bloomberg, ця версія коронавірусу відрізняється незвично високою кількістю мутацій. Офіційні особи Всесвітньої організації здоров'я зібралися у четвер, щоб обговорити цей вірус.

"Це мутований варіант, який викликає дуже серйозну занепокоєність. Ми сподівалися, що матимемо довшу перерву між хвилями", - заявив у свою чергу міністр охорони здоров'я ПАР Джо Паахла.

Вірусологи виявили уже більше ста випадків інфікуванням цим варіантом в ПАР, Ботсвані та Гонконгу (у південноафриканського туриста).

Скоріше за все, новий варіант коронавірусу розвинувся у людини з ослабленим імунітетом, можливо, хворої на ВІЛ/СНІД.

Нагадаємо, що зараз у світі та Україні зокрема домінує варіант дельта, який вперше виявили у Індії в жовтні 2020 року.

Весняну хвилю COVID-19 в Україні викликав варіант альфа, або "британський".