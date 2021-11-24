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​НАН прогнозує поступове згасання захворюваності на COVID-19 в Україні

Останні два тижні епідемії відзначилися стрімким зниженням показників.

​НАН прогнозує поступове згасання захворюваності на COVID-19 в Україні
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

Осіння хвиля COVID-19 в Україні пройшла свій пік і буде поступово згасати.

Такий прогноз дала Робоча групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

"В Україні хвиля кількості нових хворих спадає, і за всіма прогнозами – доволі стрімко. Однак, враховуючи, що багато регіонів ще перебуває у червоній зоні, ймовірнішим видається сценарій, який не передбачає стрімкого завершення хвилі ще до новорічних свят", - вважають учені.

Останні два тижні епідемії відзначилися стрімким зниженням всіх показників, в тому числі - нових летальних випадків, що свідчить про проходження піку осінньої хвилі COVID-19 за смертністю.

Порівняно з піковими значеннями кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася уже на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, новий спалах оглядачі визнали у вересні, а пік осінньої хвилі прийшовся на початок листопаду. З 15 жовтня регіони України поступово почали переводити до "червоної" зони, а з 18 листопада там знаходиться вже 19 регіонів, включно з Києвом.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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