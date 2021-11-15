Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Зеленський

В Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від ковіду.

У суботу, 13 листопада, в Україні вперше за останні дні знизилася кількість госпіталізованих із коронавірусом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, поширеному в соцмережі Facebook у понеділок.

За словами президента, в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від ковіду. Вперше за останні три місяці кількість людей, виписаних з лікарень, більша за кількість госпіталізованих. Також спостерігається зменшення випадків коронавірусної хвороби за тиждень на 6%.

"Ми пройшли пік цієї хвилі захворюваності, і медична система починає дихати легше. У нас достатньо кисню, щоб дихати легше було всім, хто захворів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що це є результатом роботи медиків та громадян, які спільно зробили минулого тижня понад 1,6 млн. щеплень від СОVID-19.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників.

Так, за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків проти 152 тис. тижнем раніше. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня.