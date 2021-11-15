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В Офісі президента констатували стабілізацію ситуації із COVID-19

До "червоної" зони наближається Вінниччина, Луганську й Херсонську області можуть перевести у "жовту" зону.

В Офісі президента констатували стабілізацію ситуації із COVID-19
Фото: Офіс Президента України

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників.

Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба голови держави.

Так, за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків проти 152 тис. тижнем раніше. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня.

"За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації", - сказано в повідомленні.

Голова уряду наголосив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області.

Представники правоохоронних органів доповіли про заходи з протидії фальсифікації ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. За фактами виготовлення та продажу сертифікатів минулого тижня відкрито 16 кримінальних проваджень та оголошено чотири підозри.

Президент звернувся до Національної поліції та Міністерства інфраструктури щодо запобігання підробці ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію туристичними операторами.

Раніше сьогодні голова МОЗ заявив, що середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень перевищила госпіталізацію вперше за три місяці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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