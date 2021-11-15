Стефанчук: 83% нардепів мають довідку про щеплення від ковіду хоча б однією дозою

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 83% народних депутатів отримали принаймні одну дозу щеплення вакцини проти COVID-19.

Про це він розповів на брифінгув ефірі телеканалу "Рада".

Він також зазначив, що станом на 15 листопада на коронавірус хворіють шестеро народних депутатів та більше 20 працівників Апарату.

"Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів - зараз ще інформація збирається - але станом на зараз: Апарат - 93% вакцинованих, народні депутати - 83% мають ось таке посвідчення про вакцинацію. Але інформація ще уточнюється", - сказав Стефанчук.

Він також пояснив, що депутатам, у яких вже перевірили наявність сертифікату, видадуть тимчасові посвідчення, "щоб не створювати черги біля входу". Працівники УДО не перевіряють у таких депутатів наявність ковід-сертифікатів.

"Чому ми перейшли до тимчасового посвідчення? Це не є якийсь окремий документ... Була проведена перевірка, у кого є сертифікати про вакцинацію.. І для того, щоб вони вже не стояли з "Дією", не показували ці (паперові, - ред.) сертифікати... Інформація по ним є. Вони просто будуть проходити за своїм посвідченням і за оцим тимчасовим", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, минулого тижня Стефанчук підписав розпорядження "Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби". Згідно з розпорядженням, до парламенту пускатимуть лише тих, хто вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест.

З 15 листопада у Раду почали пускати тільки COVID-сертифікатом чи негативним тестом. Окремим депутатам це не сподобалося, що призвело до конфліктів з працівниками державної охорони.