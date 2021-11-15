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У четвер Рада може провести позачергове засідання

За словами першого віцеспікера Олександра Корнієнка, на ньому мають розглянути фінансові питання. 

У четвер Рада може провести позачергове засідання
Фото: Lb.ua

У четвер, 18 листопада, парламент може провести позачергове засідання з фінансових питань.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Які саме питання готуються до розгляду – він не уточнив.

Водночас очільник фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram написав, що в Раді розглядали можливість проведення не одного, а кількох позачергових – у вівторок, четвер і пʼятницю.

У черговому режимі парламент має розглянути законопроєкт №5600, який в Раді називають "ресурсним". Також у вівторок нардепи, зокрема, мають запустити повноцінну роботу Бюро економічної безпеки, повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець

Планується, що наступний пленарний, який розпочнеться 29 листопада, відведуть під бюджетні питання. 

Нагадаємо, від пропонованої раніше ідеї працювати три пленарні тижні поспіль парламент відмовився. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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