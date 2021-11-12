Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
ГоловнаПолітика

Кулеба в понеділок зустрінеться з генсеком НАТО

Міністр закордонних справ полетить у Брюссель.

Кулеба в понеділок зустрінеться з генсеком НАТО
Фото: скрін відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 15 листопада, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО і передбачатиме коротку пресконференцію.

Нагадаємо, що востаннє Кулеба і Столтенберг зустрічалися у квітні 2021 року в рамках позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Зустріч відбудеться на фоні повідомлень про те, що Росія знову стягує війська до кордонів з Україною та, ймовірно, розглядає можливість нового вторгнення.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс літав до Москви, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також