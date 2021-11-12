Кулеба в понеділок зустрінеться з генсеком НАТО

Міністр закордонних справ полетить у Брюссель.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 15 листопада, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО і передбачатиме коротку пресконференцію.

Нагадаємо, що востаннє Кулеба і Столтенберг зустрічалися у квітні 2021 року в рамках позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Зустріч відбудеться на фоні повідомлень про те, що Росія знову стягує війська до кордонів з Україною та, ймовірно, розглядає можливість нового вторгнення.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс літав до Москви, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні.