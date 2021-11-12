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Наступна зустріч Комісії стратегічного партнерства Україна - США відбудеться в 2022 році у Києві

Кулеба і Блінкен домовились проводити їх регулярно.

Наступна зустріч Комісії стратегічного партнерства Україна - США відбудеться в 2022 році у Києві
Фото: mfa.gov.ua

Наступна зустріч Комісії стратегічного партнерства Україна - США відбудеться в 2022 році у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками свого візиту до США. Кулеба літав до Вашингтона у середу, 10 листопада.

"Комісія, засідання якої ми провели у Вашингтоні, не буде одноразовим заходом. Ми з державним секретарем домовилися регулярно проводити засідання в її форматі. Наступна зустріч робочих груп Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться вже наступного року в Києві", - цитує міністра його пресслужба.

На першому засіданні комісії за участі Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена було підписано нову Хартію стратегічного партнерства України та США, яка визначатиме розвиток відносин між країнами на наступні десять років.

"США закріпили підтримку України у протидії російській агресії, безпекову співпрацю, надання Україні озброєння, яке зміцнить нашу обороноздатність, США взяли зобов’язання зберігати санкції проти РФ до відновлення територіальної цілісності України, підтвердили підтримку курсу України на членство в НАТО. Новий рівень стратегічного партнерства та нова Хартія зі США мають ключове значення для системної протидії агресії РФ", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що комісія стане постійно діючим форматом взаємодії між Україною та США.

"Керівники профільних міністерств, відомств, експерти будуть регулярно проводити переговори та досягати нових домовленостей на благо наших народів та євроатлантичного простору загалом", - сказав міністр.

Нагадаємо, Комісія стратегічного партнерства була створена в 2009 році, коли Україну відвідував на той момент ще віцепрезидент Джо Байден. Періодично вона проводила засідання, однак в останні роки – нечасто. Засідання Комісії проводилось в 2018 році, до Вашингтона літав тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін. 

Активізувати і реформувати партнерство в такому форматі було домовлено за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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