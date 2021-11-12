Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
ГоловнаСвіт

Туреччина закрила рейси в Білорусь для громадян Іраку, Сирії та Ємену

Уряд Ердогана підтримав ЄС у конфлікті з режимом Лукашенка.

Туреччина закрила рейси в Білорусь для громадян Іраку, Сирії та Ємену
Фото: EPA/UPG

Туреччина офіційно стала на бік Європейського союзу в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю. У зв'язку із цим не тільки національна авіакомпанія Turkish Airlines, але й білоруська "Белавіа" перестануть возити громадян Іраку, Сирії та Ємену з Туреччини до Мінська.

"Повністю підтримуємо наших союзників як країна, яка розуміє проблеми, з якими стикаються Польща, Литва та Латвія. З жалем наголошуємо, що не вживаються необхідних заходів щодо незаконного проїзду через білоруську територію громадян третіх країн на територію наших союзників – Польщі, Литви та Латвії, а також той факт, що вони (біженці) перебувають у тяжких умовах у прикордонних районах", - йдеться у заяві на сайті МЗС Туреччини.

Турецький уряд наголосив, що Туреччина не причетна до загострення міграційної кризи біля кордонів ЄС та не бажає бути частиною цієї проблеми.

У зв'язку із цим, за словами представник канцелярії президента Польщі Якуба Кумоха, Turkish Airlines пообіцяла, що не допускатиме на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену за винятком власників дипломатичних паспортів.

Про таке ж рішення повідомила й "Белавіа" на своєму сайті, пославшись на рішення "компетентних органів Туреччини".

Нагадаємо, що іншим транзитним маршрутом для мігрантів, які хочуть потрапити в ЄС через Білорусь, є Росія.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу влітку 2021 року. Першою жертвою стала Литва, потім - Латвію та Польщі.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , ,
Читайте також