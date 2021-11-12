Туреччина закрила рейси в Білорусь для громадян Іраку, Сирії та Ємену

Туреччина офіційно стала на бік Європейського союзу в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю. У зв'язку із цим не тільки національна авіакомпанія Turkish Airlines, але й білоруська "Белавіа" перестануть возити громадян Іраку, Сирії та Ємену з Туреччини до Мінська.

"Повністю підтримуємо наших союзників як країна, яка розуміє проблеми, з якими стикаються Польща, Литва та Латвія. З жалем наголошуємо, що не вживаються необхідних заходів щодо незаконного проїзду через білоруську територію громадян третіх країн на територію наших союзників – Польщі, Литви та Латвії, а також той факт, що вони (біженці) перебувають у тяжких умовах у прикордонних районах", - йдеться у заяві на сайті МЗС Туреччини.

Турецький уряд наголосив, що Туреччина не причетна до загострення міграційної кризи біля кордонів ЄС та не бажає бути частиною цієї проблеми.

У зв'язку із цим, за словами представник канцелярії президента Польщі Якуба Кумоха, Turkish Airlines пообіцяла, що не допускатиме на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену за винятком власників дипломатичних паспортів.

Про таке ж рішення повідомила й "Белавіа" на своєму сайті, пославшись на рішення "компетентних органів Туреччини".

Нагадаємо, що іншим транзитним маршрутом для мігрантів, які хочуть потрапити в ЄС через Білорусь, є Росія.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу влітку 2021 року. Першою жертвою стала Литва, потім - Латвію та Польщі.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.