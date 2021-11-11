Європейський регулятор рекомендував дозволити використання двох препаратів від COVID-19

У центрі вакцинації проти Covid-19 в Arena Nord у Фредеріксгавні, Данія, 12 квітня 2021 р.

Комітет з лікарських препаратів для людини Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендував дозволити використання препаратів Ronapreve та Regkirona від коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті організації у четвер.

"Комітет проаналізував дані досліджень, які свідчать, що лікування Ronapreve і Regkirona істотно знижує кількість госпіталізацій та смертей від коронавірусу серед пацієнтів, схильних до ризику захворювання на вірус у тяжкій формі. Інше дослідження показало, що Ronapreve зменшує шанс зараження коронавірусом, якщо хтось із членів сім'ї заражений SARS-CoV-2, вірусом, який викликає COVID-19", - йдеться у заяві.

Комітет рекомендував використання препарату Ronapreve для лікування дорослих та підлітків віком від 12 років та використання Regkirona для лікування тільки дорослих. Найближчим часом він надішле рекомендації щодо обох препаратів до Єврокомісії.

Ліки стали першими препаратами COVID-19 з моноклональними антитілами, які отримали схвалення від комітету з моменту схвалення препарату Veklury в червні 2020 року.

Моноклональні антитіла – це тип білка, який прикріплюється до певної структури (званої антигеном) та знижує здатність вірусу проникати у клітини організму.

Нагадаємо, результати дослідження американського Центру з контролю та профілактики хвороб свідчать, що вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму коронавірусу "Дельта".