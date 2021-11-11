Помер останній білий президент ПАР, нобелівський лауреат де Клерк

У Кейптауні помер останній білий президент Південно-Африканської Республіки Фредерік Віллем де Клерк. Йому було 85 років.

Про смерть експрезидента повідомило агентство Reuters з посиланням на фонд де Клерка.

Причиною смерті стала діагностована у березні мезотеліома - рідкісна форма раку тканин, які вистилають внутрішню поверхню легень.

Де Клерк відомий як президент, що закінчив режим апартеїду в ПАР та звільнив Нельсона Манделу.

Фото: fwdeklerk.org

У 1990 році саме де Клерк зняв заборону на діяльність опозиційного руху "Африканський національний конгрес", що дозволило його лідеру Манделі вийти на свободу, а потім скасував дискримінаційні закони про расову сегрегацію.

"Я вірив і досі вірю, що те, що я зробив, було правильним. З усіма проблемами, які у нас є, країна зараз набагато краща, ніж була тоді", - казав потім де Клерк.

У 1993 році де Клерк разом з Манделою отримав Нобелівську премію миру за політичну сміливість, яка дозволила припинити расовий конфлікт у ПАР.

Через пів року Мандела виграв вибори президента Південно-Африканської Республіки, ставши першим темношкірим лідером цієї держави.

Нельсон Мандела помер у грудні 2013 року.