В Грузії дозволили вакцинувати дітей від 12 років

До цього часу вакцинуватися Pfizer у Грузії могли лише громадяни старше 16 років.

Рада з імунізації Грузії дозволила робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 до 15 років вакциною виробництва компанії Pfizer.

Як повідомляє Georgia Today, про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Грузії Тамара Габунія.

"Рада підтримала процес вакцинації у віковій групі від 12 до 15 років двома дозами вакцини Pfizer за рішенням та згодою батьків, що є необхідною умовою у разі медичного втручання для неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

До цього часу вакцинуватися Pfizer у Грузії могли лише громадяни старше 16 років.

Нагадаємо, вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму коронавірусу "Дельта". Такі результати дослідження американського Центру з контролю та профілактики хвороб.