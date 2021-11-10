Путін у розмові з Меркель запропонував ЄС почати переговори з Лукашенком

Зустріч канцлера ФРН Меркель та президента РФ Путіна у Москві. 20 серпня 2021 року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін у середу, 10 листопада, провели телефонну розмову з приводу міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Меркель сказала Путіну, що вважає дії білоруського режиму, який використовує мігрантів у власних цілях, нелюдськими та абсолютно неприйнятними.

"Канцлер [...] попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську", - повідомила пресслужба канцлера Німеччини.

У той же час на сайті Кремля повідомляється, що Путін у відповідь запропонував організувати переговори з білоруським режимом, легітимність якого Євросоюз не визнає.

"Президент Росії запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн-членів Євросоюзу з Мінськом. Володимир Путін та Ангела Меркель домовилися продовжити розмову на цю тему", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС та режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.