"Лукашенко розкручує небезпечну спіраль", - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас звинуватив Олександра Лукашенка у "безсоромній" експлуатації мігрантів і пригрозив Білорусі новими санкціями.

Маас заявив, що Німеччина підтримує запровадження нових санкцій ЄС щодо Мінська.

"Ми накладатимемо санкції на всіх, хто бере участь у цілеспрямованому незаконному завезенні мігрантів", - сказано в заяві глави МЗС ФРН, поширеній у середу, 10 листопада.

За словами Мааса, Лукашенко продовжує розкручувати небезпечну спіраль ескалації, з якої немає виходу для нього самого.

"Він безжально використовує людей, які шукають притулку, як заручників для своєї цинічної владної гри. Він свідомо чинить тиск на весь ЄС та окремі країни-члени ЄС, такі як Польща та Литва, і таким чином свідомо ризикує життям людей, які для нього є лише фігурами у його владній грі", - заявив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Маас наголосив, що Європейський Союз не можна шантажувати.

"Своїми заходами за останні кілька місяців ми вже дали зрозуміти, що рішуче вживаємо заходів проти підступної та нелюдської поведінки Лукашенка та його союзників", - додав він.

Учора Євросоюз запровадив візові обмеження для білоруських чиновників у відповідь на міграційну кризу, спровоковану режимом Олександра Лукашенка. Пересічні громадяни Білорусі продовжать користуватися умовами угоди.

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

У ніч на 10 листопада дві групи мігрантів прорвалися через кордон Польщі. Усіх їх затримали і відправили у Білорусь.

У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз.

Через критичну ситуацію з напливом іноземців Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан.