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ЄС перевіряє Росію на причетність до напливу нелегалів з Білорусі

ЄС вивчає інформацію щодо ситуації з перельотами з Росії та про залучення Росії до міграційної кризи в цілому.

ЄС перевіряє Росію на причетність до напливу нелегалів з Білорусі
Фото: EPA/UPG

Євросоюз у контексті дослідження шляхів, якими доправляють у Білорусь нелегальних мігрантів з метою дестабілізації ситуації на кордонах ЄС, уважно вивчає ситуацію у десятках країн, зокрема й у Російській Федерації.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми спостерігаємо за ситуацією в Росії дуже уважно, це частина нашого процесу моніторингу та верифікації. Росія є однією з десяти країн, за якими ми спостерігаємо у цьому сенсі. Ми вивчимо інформацію та дані, які маємо щодо ситуації з перельотами з Росії і про залучення Росії до цієї справи в цілому", - сказав речник.

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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