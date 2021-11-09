В Португалії ухвалили закон, який забороняє начальству турбувати працівника в неробочий час

У парламенті Португалії минулого тижня ухвалили поправки до законодавства про дистанційну роботу, які передбачають, що начальство може отримати штраф за зв'язок із працівниками у неробочий час, пише Euronews.

Компанії також будуть зобов'язані компенсувати працівникам витрати, пов'язані з дистанційною роботою, такі як рахунки за електроенергію та інтернет.

Втім, ці поправки не стосуватимуться компаній, де кількість працівників не перевищує 10 осіб.

Ухвалені зміни також забороняють роботодавцям стежити за своїми працівниками, коли вони працюють вдома, і дають батькам маленьких дітей право працювати з дому без попередньої домовленості з роботодавцем, поки дитині не виповниться вісім років.

В уряді Португалії пояснили необхідність державного втручання тим, що віддалена робота під час пандемії створила додаткову гнучкість, але водночас створила додаткові проблеми, такі як, наприклад, нерівний доступ до комп'ютерної техніки. Крім того, місцева влада вважає, що нові правила допоможуть Португалії отримати додаткову вигоду - наприклад, у вигляді іноземних фахівців, які хочуть змінити ситуацію.

"Пандемія прискорила необхідність регулювати те, що потребує регулювання. Дистанційна робота може стати "козирем", якщо ми використаємо її переваги та зменшимо недоліки", - заявила керівниця португальського міністерства праці Ана Мендеш Годіньйо.

Нагадаємо, що в українському законодавстві поняття про дистанційну і надомну роботу не існувало до 2021 року.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт тільки в лютому цього року.