Вони 199 днів перебували на орбіті, де проводили досліди і випробування.

Чотири астронавти місії Crew-2 увечері 8 листопада повернулися на Землю після більш ніж шестимісячного перебування на Міжнародній космічній станції. Вони прилетіли в капсулі SpaceX Crew Dragon і приводнилися в Мексиканській затоці, повідомляється на сайті NASA.

Міжнародний екіпаж із чотирьох осіб провів на орбіті 199 днів. Політ від МКС до Землі тривав 8,5 годин.

Астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган Макартур, астронавт JAXA (Японське агентство аерокосмічних випробувань) Акіхіко Хошіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке приводнилися з парашутами біля узбережжя Флориди.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k — NASA (@NASA) November 9, 2021

Екіпажі на борту рятувальних суден успішно доставили їх на сушу.

Фото: NASA Астронавти Crew-2

"Ми раді, що Шейн, Меган, Акі та Томас успішно повернулися на Землю після ще однієї вдалої, рекордно тривалої місії на Міжнародній космічній станції", – повідомив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Місія Crew-2 була запущена 23 квітня на ракеті Falcon 9. Crew Dragon Elevator пристикувався до попереднього порту космічної станції модуля Harmony 24 майже через 24 години після старту. У ході місії астронавти провели 198 днів на борту МКС і зробили 3194 витки довкола Землі.

Астронавти проводили науково-дослідні роботи, зокрема, вивчили, як газоподібний вогонь поводиться в умовах мікрогравітації, а також виростили зелений чилі в середовищі на станції, встановили роботів-помічників і чотири рази виходили у відкритий Космос.

Це друга комерційна місія агентства на МКС. Перша місія Space Crew-1 склала 168 днів.

Корабель Crew Dragon був розроблений компанією Ілона Маска SpaceX відповідно до угоди з NASA.

Нині на МКС лишаються працювати астронавт NASA Марк Ванде Хай і космонавти "Роскосмосу" Антон Шкаплеров і Петро Дубов.

Місію Crew-3 переносили кілька разів. Зараз планується, що чотири астронавти NASA і астронавт Європейського космічного агентства полетять на МКС 11 листопада.

Нагадаємо, що у березні 2019 SpaceX успішно запустила Crew Dragon на МКС. Людей на борту не було, тільки манекен.

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 з другої спроби полетів до МКС з людьми на борту. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів – Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави – СРСР, США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того, як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".

У травні 2021 після піврічної місії на Землю повернулися астронавти Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер та Соїчі Ногучі. Вони прилетіли на Crew Dragon-1 після розстикування з Міжнародною космічною станцією і успішно сіли на воду в Мексиканській затоці.