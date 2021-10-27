Мінігелікоптер NASA успішно здійснив черговий випробувальний політ на Марсі

Мінігелікоптер NASA Ingenuity ("Винахідливість") успішно здійснив свій 14 випробувальний політ на Марсі і продемонстрував здатність літати в умовах літньої погоди на Червоній планеті.

У NASA повідомили, що мета запуску полягала у тестуванні здатності літати на Марсі в найближчі місяці, під час літа, коли температурні зміни приведуть до зниження щільності повітря.

"Короткий 23-секундний політ включав у себе пікову висоту 16 футів (5 метрів) над рівнем поверхні з невеликим боковим переміщенням на 7 футів (2 метри), щоб уникнути піщаної брижі", – повідомили в NASA.

Фото: NASA

Попередній політ Ingenuity був проведений 24 жовтня. Тоді тестувалася його здатність літати на більших швидкостях – з 2700 обертами гвинта на хвилину, а не звичайними 2537, додали в Space.com.

Здійснення 14 польоту було заплановано ще на вересень, але відклалося через виявлену аномалію.

Спочатку планувалося, що Ingenuity здійснить тільки 5 полотів на Марс, щоб перевірити, чи можливі польоти з двигунами в тонкій атмосфері Червоної планети. Однак після успішних заспусків NASA вирішила використовувати вертоліт для розвідки місцевості задля марсохода Perseverance.