Відмінні якості нового iPhone 13

Фанати «яблучної» американської корпорації не просто так чекали осені, адже саме в цей час Apple випустили на ринок чергову версію свого всесвітньо відомого смартфона. Як і годиться, на Айфон 13 цiна виявилася традиційно високою, і у багатьох потенційних покупців виникло питання, чи варто новинка співвідношення ціни і якості. Може краще взяти 12-ий Айфон і заощадити? Давайте розбиратися.

· Нові процесор і акумулятор

· Покращена камера

· Зовнішній вигляд

Як виглядає зовні?

Почнемо з самого неоднозначного - зовнішнього вигляду флагмана. Якщо говорити про стандартну версію, нема про Pro, і не про Mini, то виявиться, що iPhone 13 майже не відрізняється від попередньої версії візуально. Навіть якщо взяти його в руку, не відразу зрозумієш. Що перед тобою - тільки що надійшов у продаж флагман.

Це не означає, що тринадцятий Айфон виглядає погано, просто ніяких серйозних нововведень розробники не запропонували - трохи змінили розташування блоків камери, трохи зменшили фронтальну область з камерою, зробили пристрій трохи товщі.

Усередині цікавіше

Що стосується начинки, то в цьому плані 13-ий iPhone цікавіший для шукачів інновацій. По-перше, у нього новий процесор, тієї ж серії, що і раніше, але нової версії - А15 замість А14. Як відзначають фахівці, потужності швидкості нового процесора має вистачити з запасом для роботи з будь-якими додатками ще на кілька років вперед. Тобто, завантажити чіп рядовими завданнями навряд чи вдасться, і смартфон буде працювати спритно при виконанні будь-яких завдань.

Акумулятор у нового смартфона теж поліпшений. Як відзначають розробники, в залежності від версії iPhone 13, час автономної роботи збільшиться аж до + 20%. Скажемо відверто, збільшення роботи смартфона без підзарядки - це реальна перевага в порівнянні з попередніми версіями.

Поліпшена камера

Зсув блоків камери було викликано не тільки бажанням зовні трохи модифікувати флагман, а й інженерними потребами через поліпшення блоку камери як такого. Тепер камери знімають краще, причому, як і раніше, не вимагають від користувача якихось специфічних знань і навичок настройки.

У телефонів з'явився кінематографічний режим і поліпшена стабілізація, більш натуральна передача кольорів і найкраща зйомка в умовах поганої освітленості. Тобто, розробники зробили ставку на поліпшення знімків і запису відео в будь-яких умовах.