Михайло Поплавський: TikTok – це космос!

Про резонансний факультет TikTok, ідеї створення і перспективи розвитку Михайло Поплавський розповів у відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"TikTok – це емоційний бізнес! Світ "пляшет" під дудку таланту. Відповіді на питання про факультет TikTok – у новому інтерв'ю. Триває третя інтелектуально-інформаційна революція! Йде "Битва мозгів"! Факультет TikTok – у топі світових новин. Ламаємо стереотипи! Ми продовжуємо творити новітню історію України! Місія Університету культури – стати лідерами в медіабізнесі та вивести український TikTok на світовий рівень! Бізнес чекає талановитих тіктокерів. Будь у тренді!" – написав Поплавський у замітці до свого поста.

На відео він розповідає, що ідея створення факультету TikTok в Університеті культури виникла на прохання студентів.

"Факультет TikTok – це космос! Я міг би порівняти, без зайвої скромності, тому що зараз скромність не в тренді і не в моді, це Маск у космосі й Поплавський із TikTok теж у космосі. Це велика перспектива. Час покаже, хто правий, а хто неправий. Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, тому що деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України, і ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу повністю через TikTok, українізувати його та інші соціальні мережі", – зазначив співучий ректор.

На запитання, чи очікував він, що з усіх його проєктів саме факультет TikTok спричинить такий резонанс, Поплавський відповів: "Два проєкти в моєму житті викликали такий резонанс. Перший – це PR-проєкт "Співучий ректор як технологія", коли я вийшов на сцену, і другий – факультет TikTok, який ми відкрили перші у світі. Усі інформаційні агентства продублювали – перші у світі! І мені приємно, що ми – перші. Я люблю бути лідером і режисером життя. Від того, що я роблю, що я створюю, залежить майбутнє кожного студента. Сьогодні щастя кожної людини – коли ти робиш щасливими інших. Криза показала, що можна робити трошки по-іншому. Ми міняємося під тиском зовнішніх обставин. Формуємо нові звички і підходи".

Подальше спілкування Поплавського з інтерв'юеркою було таким:

– У народі Університет культури називають Університетом Поплавського, як ви на це реагуєте?

– Михайло Поплавський – це медіафігура, як бренд, як обличчя університету. Ми йшли практично до цього 30 років.

– Як створити унікальний проєкт?

– Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні створювати світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються, і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи, залишатися актуальними і випереджати час.

Щоб заявити про себе і стати оригінальним, у цьому шаленому світі потрібно побачити те, чого інші не бачать. Визначити свої унікальні особливості або вміння і капіталізувати їх у свій особистісний бренд. Є дві речі, чим відрізняються машини від людини. Якщо взяти машину і людину – машина перемагає. Але якщо взяти людину, то перше – потрібно не боятися помилятися і друге – не потрібно боятися бути смішними.

– Що важливіше – гроші чи талант?

– Талант править бізнесом, а гроші – це тільки ресурс для досягнення мети.

– Якими здібностями і якостями має володіти студент, щоб вступити на факультет TikTok?

– Ну, по-перше, талант, креативність, унікальність, неповторність і українська наполегливість. Факультет TikTok для студентів університету культури – це безкоштовна друга вища освіта.

– У вас більше ніж пів мільйона підписників у TikTok, скільки часу ви витрачаєте, щоб знімати ролики?

– Десь два рази в тиждень ідуть зйомки. І головне – треба швидко видати в ефір. "Пиріжки повинні бути гарячими"! Сьогодні TikTok – це медіафеномен, найпопулярніша соціальна мережа молоді! TikTok – це трендові інформаційні комунікації. Я вважаю, що за соціальними мережами – майбутнє.

– Щоб ви побажали майбутнім тіктокерам і взагалі студентам?

– Мені приємно створювати ті умови, де б студенти розвивалися. Моя задача – щоб кожен студент був щасливий і займався улюбленою справою. Основна місія – дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовими лідерами в медіабізнесі й вивести український TikTok на світовий рівень! Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу і реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти! Будьте креативними трендсеттерами українського TikTok. Щастя вам, добра, успіхів і нестримного студентського кохання.

На факультеті TikTok діє унікальна навчальна програма професійно-практичної підготовки, аналогів якої немає у світі.

Проводять майстер-класи, тренінги, професійно-практичні заняття популярні тіктокери, інфлюенсери, блогери, топменеджери, режисери, хореографи та інші експерти.

Разом із Михайлом Поплавським своїми інсайтами, лайфхаками, професійними знаннями і вміннями на інноваційних заняттях уже поділилися: