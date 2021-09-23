MacBook Pro M2 2021 14" і 16": всі чутки, дата виходу, ціна

MacBook з чіпом М1 викликав справжній фурор на ринку ноутбуків. Такої потужності і продуктивності не бачив ще жоден Макбук від Apple. Тому виходу на процесорі М2 фанати яблучної продукції чекають з нетерпінням. Фахівці магазину stylus.ua зібрали всю інформацію про майбутні MacBook Pro.

Фото: itzine.ru

Дизайн

Інсайдери запевняють, що Макбук 2021 року кардинально зміниться зовні. Очікується, що вийде модель 14'', яка замінить 13,3-дюймову, а MacBook Pro з екраном 16'' збереже свою діагональ, але вийде не на процесорі Intel, а на M1. Імовірно, збережеться колишній розмір корпусу, але збільшиться дисплей. Відомо, що новинка отримає плоскі грані, зовні буде схожа на iPhone 13.

Більше портів

Крім оновлення дизайну, ноутбук отримає ще більше портів. Йдеться про появу роз'єму HDMI і кардридера SD. Перший потрібен для виведення зображення з ноутбука на іншому зовнішньому екрані (або телевізорі), а кардрідер призначений для зчитування інформації з SD-карт.

Екрани miniLED?

Раніше аналітики говорили про те, що Apple випустить ноутбуки з екранами miniLED, але цього так і не сталося. Їх поява очікується в MacBook Pro 2021. З miniLED-дисплеєм покращиться яскравість і контрастність, до того ж можна буде зробити ноутбуки тонше і легше, зберігши плюси OLED-матриці, такі як яскравість і соковитість картинки. Як і говорилося вище, буде представлено дві моделі з діагоналлю:

14 дюймів;

16 дюймів.

Процесори Apple Silicon М2

Торішні Макбуки працювали на чіпі Silicon M1, і вони зробили справжню революцію в світі ноутбуків. Але оновилися тільки моделі Air і базовий MacBook. Топова версія з приставкою Pro так і залишилася на процесорі Intel. На думку інсайдерів, версія Pro оновиться у 2021 році, і отримає найпотужніший на той час процесор — М2. Якщо вірити чуткам, то нові процесори отримають 16 продуктивних ядер і 4 високоефективних ядра. Така потужність моментально нокаутує будь-який процесор Intel, існуючий сьогодні.

Також є припущення, що вийде процесор M1X, який буде продуктивніше і могутніше М1, але не таким потужним, як М2. Відомо також, що Apple працює над удосконаленням графічного процесора, його і отримає MacBook Pro 2021, щоб гарантувати новий досвід графічним дизайнерам, фотографам і відеомонтажерам.

Фото: lifehacker.ru

Зарядка MagSafe, як в Айфоні

Ймовірно, MagSafe в Айфоні настільки вдало себе показала, що її вирішили встановити в нові ноутбуки Епл. Аналітики впевнені, що в нових ноутбуках з'явиться зарядка MagSafe, яку, можливо, поєднають з портом Type-C, щоб забезпечити прискорену зарядку.

Коли вийде Макбук на процесорі М2?

Імовірно, новий Макбук покажуть в третьому кварталі 2021 року, а значить чекати залишилося зовсім небагато. Придбати новинку за найвигіднішою ціною ви зможете на сайті магазина stylus.ua. Тут широкий асортимент, низькі ціни і швидка доставка в усі міста України.