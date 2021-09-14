Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
ГоловнаТехнології

АЛЛО: ціни на iPhone 13 в Україні та підсумки презентації новинок від Apple


Увечері 14 вересня відбулася традиційна осіння презентація від компанії Apple, на якій були представлені довгоочікувані новинки: серія смартфонів iPhone 13, iPad, iPad mini і Apple Watch Series 7.

У цій статті ми розглянемо ключові зміни в нових смартфонах.

Головні зміни iPhone 13

  1. Дизайн смартфонів зазнав мінімальних змін: найпомітнішою візуальною відмінністю став зменшений виріз в дисплеї на фронтальній панелі смартфона за рахунок зміщення розмовного динаміка ближче до граней корпусу. Що стосується задньої панелі, у моделей з приставкою Pro блок камер став ще більш потужним, а у "не Pro" моделей трохи змінилося розташування камер;

  2. Ще більш потужний процесор Apple A15 Bionic, виконаний за 5 нм техпроцесом;

  3. Екран з адаптивною частотою оновлення 120 Гц для старших моделей з приставкою "Pro";

  4. Мінімальний об’єм пам'яті у всієї лінійки смартфонів в цьому році становить 128 Гб замість 64 Гб у тогорічній;

  5. Камера: основний модуль отримав незначні поліпшення; ширококутний модуль камери з удосконаленим сенсором тепер захоплює на 92% більше світла, завдяки чому якість зйомки в затемнених приміщеннях підвищилася; телеоб’єктив став також більш світлочутливим, що позитивно позначиться на якості фото у вечірній час доби;

  6. Додана функція портретної відеозйомки в кінематографічному режимі. При цьому користувач може в реальному часі накладати різноманітні фільтри для додання відеоряду певного настрою;

  7. Час автономної роботи всіх смартфонів лінійки збільшиться на 1,5 - 2,5 години.

Ціни і старт продажів в Україні

Компанія АЛЛО припускає, що ціни на новинки в Україні залишаться на колишньому рівні, а саме:

  • iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4" - від 27 999 грн

  • iPhone 13 з дисплеєм 6.1" - від 29 999 грн

  • iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1" - від 39 999 грн

  • iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7" - від 43 999 грн

Також, за припущенням компанії АЛЛО, офіційний старт продажів в Україні відбудеться вже в найближчий місяць.

Аби першим дізнатися про старт продажів новинок і застовпити за собою право отримати можливість зробити передзамовлення, а також додатково отримати вигоди від компанії АЛЛО, вже зараз ви можете залишити заявку на покупку всіх свіжо анонсованих гаджетів на сайті компанії, просто натиснувши кнопку "Будь першим" під вподобаним пристроєм. Про початок продажів в Україні ви дізнаєтесь одним із перших!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також