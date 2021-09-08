Чим сучасні телевізори відрізняються від старих моделей?

Незалежно від рівня достатку, переваг і віку, майже у ста відсотків з нас в спальні, вітальні або на кухні є телевiзор. І так було завжди – ось уже півстоліття ця техніка супроводжує людину в його домашньому побуті.

Однак і прогрес не стоїть на місці – сучасні телевізори не просто значно обігнали по функціоналу і якості картинки аналогічну техніку з 90х, вони покращуються щороку, пропонуючи користувачам нові функції і візуал. Чого вартий тільки Смарт ТВ, який справив свого часу справжній фурор.

Отже, чим же сучасні моделі відрізняються від старих на практиці? І на що звернути увагу, якщо ви хочете взяти собі телевізор з розрахунком мінімум на десять років вперед?

Тип матриці

Якість зображення

Вбудовані функції

Підсвічування

За картинку відповідає матриця

Не поспішайте купувати найбільший телевізор. Діагональ екрану – це тільки один з показників, і він далеко не першорядне. Вже давно минули часи, коли більше означало краще. Більш того, для більшості приміщень в наших квартирах цілком вистачить телевізорів з середньою діагоналлю.

Зараз важливо дізнатися, яка матриця стоїть на обраної телевізорі, так як вона відповідає за передачу кольору, контрастність, кут огляду. Хоча якщо ви вибираєте телевізор "для фону", дорогої сучасної матрицею можна знехтувати. Якщо ви плануєте запускати на ТБ ще й гри, то перевірте час відгуку матриці – якщо воно високе, зображення під час швидких ігор може бути трохи розмазаним.

8К замість UHD

Сучасні телевізори вміють транслювати більш чітку картинку і працювати з зображеннями в більш високому дозволі. Якщо телевізори минулого мали стандарти HD і UHD, то деякі моделі сучасності працюють з 4 або 8К.

Однак зверніть увагу, що коштують такі моделі дуже немало, а самих відео, які дозволять відчути всі переваги нових стандартів - не так багато.

Вбудовані функції

Тут мова про вже згаданому Смарт ТВ або інтеграції оболонки телевізора з «Андроїд» та іншими актуальними ОС. Все частіше на телевізорах дивляться не просто ефірне ТБ або фільми «з флешки», а потокове відео з інтернету. Тому сучасні моделі призначені для того, щоб «виходити в Мережу» і працювати з популярними онлайн кінотеатрами і стрімінговимі сервісами.

Якщо ви не плануєте проводити в свою квартиру кабельне або супутникове телебачення, подібні «онлайн» функції стають обов'язковим критерієм вибору телевізора.