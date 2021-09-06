По всій країні в "Епіцентрах" відкривають пункти вакцинації громадян від COVID-19

Національна мережа торговельних центрів «Епіцентр» у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України розгортає у своїх торговельних центрах пункти масової вакцинації.

З вересня в більшості ТЦ «Епіцентр» по всій країні з'являться облаштовані пункти вакцинації, де кожен охочий може отримати щеплення від COVID-19. Для цього на території ТЦ спеціально виділені й обладнані за умовами МОЗ приміщення, в яких працюватимуть медичні мобільні бригади.

Як зазначає радник генерального директора із санітарно-гігієнічних та епідеміологічних питань компанії «Епіцентр К» Олег Костенко, вакцинація в тимчасових мобільних пунктах щеплення доступна громадянам без попереднього запису та реєстрації.

Такий підхід дозволить максимально наблизити мобільні пункти щеплення до більшості українців, адже торговельна мережа «Епіцентр» є найбільш відвідуваною в Україні: щороку торговельні центри відвідують десятки мільйонів українців. У 2020 році сумарний трафік усіх торгових об’єктів мережі перевищив 135 млн відвідувань.

«У багатьох регіонах ініціатива щодо створення нових доступних пунктів вакцинації в ТЦ «Епіцентр» йде від органів місцевого самоврядування. Напередодні чергової хвилі COVID-19 вони шукають партнерів і майданчики для розгортання масового щеплення населення на місцях. Провівши перемовини з МОЗ, ми вирішили розповсюдити цю ініціативу по всій нашій мережі, в кожному регіоні України», – наголошує Олег Костенко.

Також він додає, що медичні працівники в мобільних бригадах будуть забезпечені харчуванням коштом компанії. Наразі пункти вакцинації вже відкриті в ТЦ «Епіцентр» в Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Кременчуці, Львові, Кам’янці-Подільському, Старокостянтинові, Шепетівці, Полтаві, Сумах, Черкасах, Чернігові, Чернівцях, Умані, Рівному, Херсоні, Житомирі, Ужгороді, Тернополі та Києві.

Розклад та час роботи мобільних бригад в ТЦ «Епіцентр», а також вид вакцин можна дізнатись безпосередньо в торговельних центрах.

Від початку пандемії COVID-19 «Епіцентр К» як соціально відповідальний бізнес взяв на себе зобов'язання допомагати країні в подоланні нової епідеміологічної загрози. Компанія створила оперативний штаб із протидії епідемії та виділила протягом 2020-2021 рр. на потреби та забезпечення медичних установ країни понад 200 млн грн.